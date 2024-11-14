「交功課」心態 完成KPI非等同管治好

【本報訊】公務員的表現備受批評。立法會昨起一連3日辯論《施政報告》致謝動議，有議員指完成關鍵績效指標（KPI）不完全等同實現好的治理；有議員直斥政府數字科技及智慧城市沒新思維，公務員對數字工作存在「交功課」心態，開放數據計劃淪為「追數」、「跑數」指標，亦有指公務員空缺率10%，長遠難維持高效率。針對政府面對龐大財赤，更有議員指有返港探親的移民問議員需否減人工。

議員江玉歡指出，面對外部國際環境及內部社會挑戰，政府應保持清醒具備長遠眼光及凝聚力策略。針對政府訂立逾百個KPIs，她指完成KPIs不完全等同實現好的治理，認為以往統一宏遠目標不夠明確，期待跨部門工作組促進協作、打破「資訊孤島」。

議員倡推動參與式治理 江又建議政府推動參與式治理，聆聽市民呼聲，指對培育社會資本及賦權於民有成效。

對於財政赤字不斷擴大至逾千億元，議員馬逢國預料本財政年度結束時，本港財政儲備將下降至6,000億元。他指新公布的經濟增長跌至財金官員財政方針預測的低點，有返港探親的移民也關注議員是否需要減人工。

勞工界議員周小松關注公務員空缺率自去年第二季一直維持於10%以上，長遠不能維持高效率。他指近年開始有部分基層職位薪金水平與私人企業相比出現落差，加劇招聘困難情況，建議政府作合理而科學的薪酬調整，挽留人才並補充人手。

對於政府數字化，議員陳紹雄直指本港仍停留在「探討如何應用數字科技，以提升行政及管理效率」的層面，20項數字政府及智慧城市的措施也只是沿襲去年施政方針，未有新思維。數字辦工作方面，他指不能忽略公務員數字素養，以及社會整體資訊安全意識，斥政府公務員中仍存在「交功課」心態看待開放數據政策情況，而部分開放數據計劃淪為「追數」、「跑數」指標，他指「數據係死嘅」，只有在明確應用目標下，通過整合和分析才能開發新價值。

打擊衞生黑點 權責分散 政府強調打擊衞生黑點，議員黃國指雖然八成衞生黑點有改善，但較棘手的個案礙於權責分散難以解決。他舉例，本港有超過10萬架廢棄電單車或私家車，部門執法權有模糊地方。他又指一系列民生問題或需勞師動眾出動多個部門，應賦予個別部門綜合執法能力。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱，明年會以不同方式向部門介紹各項管理措施及科技應用方案，推動部門重訂工作優次、重組工作模式、應用科技及精簡程序，將人手用在最需要的地方。就公務員空缺率方面，她指《港區國安法》測試電子化，是讓申請人更容易投考及通過測試的措施。