已延遲12個月 電動渡輪年底在港最後測試

【本報訊】政府在2020/2021財政年度預留3.5億元，推行電動渡輪先導試驗計劃，全額資助4間渡輪營辦商建造4艘電動渡輪，並預計可於去年展開測試。有議員關注試驗計劃的進度，環境及生態局昨表示，其中一艘電動渡輪已於9月初在廣州南沙進行下水儀式，預計今年底在香港水域進行最後測試後，正式投入服務。當局解釋，電動渡輪的全球應用不多，渡輪營辦商招標時需格外審慎，遂把展開測試的目標時間延遲一年。

環境局回覆立法會議員林新強查詢時指，4間渡輪營辦商中，有3間已經完成採購渡輪的公開招標程序，其中一間渡輪營辦商建造的一艘電動渡輪已於今年9月初在廣州南沙進行下水儀式。局方表示，該電動渡輪現正進行各項性能測試，並將會於今年底在香港水域進行最後測試及讓船長熟習運作之後，正式投入服務。

指全球應用不多 須格外審慎 當局又指，另外兩間渡輪營辦商的造船工作現正進行中，一般需時約18個月，預計會於明年上半年和2026年上半年到達香港進行最後測試。至於餘下一間渡輪營辦商亦已展開採購電動渡輪的公開招標。環境保護署正密切留意進展，目標是各試驗計劃盡快投入服務。

政府在2021年推出試驗計劃時，原定預計電動渡輪可於去年展開測試。對於時間延遲一年，當局解釋，電動渡輪在全球的應用不多，試驗計劃涉及首次在港試用新的電動渡輪科技，渡輪營辦商在設計和招標過程須格外審慎，以確保電動渡輪能夠滿足相關營運需要。因此，政府後來更新了目標，計劃於今年與渡輪營辦商合作試驗電動渡輪。