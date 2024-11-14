倡加幅掛鈎通脹 立會下周五討論

【本報訊】對於多間巴士公司申請加價，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌昨指委員會將於下周五（22日）討論有關事項，指為免加劇小市民負擔，加幅應同通脹率相若，並建議利用隧道基金來抵銷部分加幅。

陳恒鑌希望政府考慮巴士公司提出的加價申請之時，要顧及市民承擔能力，畢竟近年市道不景，過高的加幅會令小市民百上加斤，影響生活，主張可參考今年約2.5%通脹率。此外，政府亦要視乎巴士公司的財務狀況及其他收益。

促政府鼓勵增非票務收益 他續稱，多年來一直希望政府鼓勵巴士公司增加多一些非票務收益，如物業用作充電站或站頭售賣紀念品等，然而有關增長非常之少，他建議政府考慮進一步擴展巴士的非票務收入之餘，亦應善用「專營巴士豁免隧道費基金」，特別是九巴超過4億元，其他巴士公司亦有幾百萬元，盼有關基金可抵銷部分加幅。他指去年幾間巴士公司已經加價，希望今次加幅控制在市民可接受程度之內。

對於城巴申請的加幅高於九巴，他指城巴主要經營地區港島人口下降，加上出行模式轉變，認為城巴可考慮用月票，可以令市民多選擇巴士出行，讓收益回復較穩定水平。但他亦提及城巴過去兩次加價已獲批較高的加幅，認為今次加幅若再次高於九巴，市民會比較難以接受。