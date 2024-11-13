龍七公：中美紛爭前篇 白宮新貴添亂

美國總統選舉結束，特朗普一如預期重掌白宮，中美紛爭重回原點，特朗普2.0仍待消化之際，其新內閣人選近日陸續有風吹出來，當中包括一些對中國特別不友善的人，甚至有被中國制裁、不得踏足中國的人，如果白宮團隊是這樣的組成，中美關係很難不令人擔心。

特朗普當選至今不過一周的時間，他的管治團隊會納入哪些人現在還是初階，十畫都未有一撇。只是，個別名字傳來還是令人細思極恐，無論特朗普團隊是真有此意，或只是放試探氣球，對中國都不是一個好現象。

美國傳媒日前報道，佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）是特朗普的國務卿熱門人選之一，魯比奧是誰呢？若說他是美國政界最反華的其中一名資深政客，恐怕沒有多少人會反對。其從政生涯甚至可以說是反華、遏華的大旗手，簡述其一二政績已可知，2019年香港反修例運動鬧得沸沸揚揚時，魯比奧發起並推動《香港人權與民主法案》；今年7月，他又宣布將推出《美國-印度防務合作法案》（US-India Defense Cooperation Act），欲藉法案達成美國支持印度回應對其領土完整的威脅，向印度提供必要的安全援助，以遏制對手，並在國防、民用太空、技術和經濟投資等方面合作。

近年有關涉疆、涉台的美國政策，魯比奧更是動作、言論多多，正因為他對中國極不友善，也被列入中國制裁美國政客的其中一人，被禁止到中國。如果他真的被特朗普委任做國務卿，那就好看了，美國會否出現中美建交以來唯一被制裁、沒往來的一名國務卿呢？甚至會否出現一名不能到中國訪問、舉行國事會議的美國高官呢？

白宮大換班，政界被搞得心亂局也亂。軍事上雙方另有章程。本月6至8日，美國印太司令部、太平洋空軍、海岸防衞隊的美軍各方代表團，陣容鼎盛地出現在中國青島市，他們一行是與解放軍對口軍事代表舉行幾日會議。這次是雙方每半年一度的工作組會議，同時還舉行了「海上軍事安全磋商機制」年度會晤。

這次會面巧合地在美國大選剛有結果時舉行，但會議與美國國內政局卻毫無關係，因為中美軍方的接觸純粹是前線的務實會議，旨在檢視2024年度「海上軍事安全磋商機制」工作小組會議進度及為未來會面鋪路。據美軍與會代表稱，中美有共識遵守國際法和慣例，彼此也會聚焦減低誤解和誤判。美國既要長臂，又怕靠中國太近會被解放軍的「戰狼式」手法反擊，只好口頭上追求減少誤判，行動上一直賊佬試沙煲。

南海印太部署受關注 中美軍方在南海及亞太的交手多了，但隨着特朗普團隊登場，美軍在南海及印太的長臂行動會如何安排，中美棋盤最重要的這一子料在2025年會露出端倪。