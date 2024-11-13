笑看天下：特氏上場 中東難和平

中東戰火未曾稍停。以色列10日空襲敍利亞首都大馬士革以南扎納布區一幢住宅，造成7名平民死亡，逾20人受傷。以色列12日又話與黎巴嫩的停火談判已取得進展，並表示俄羅斯可阻止真主黨透過敍利亞重新武裝；真主黨則說至今未收到任何休戰協議的提議。以色列外交部長薩爾表示，主要挑戰是如何落實停火協議，並強調以方正在外交方面與美國一起努力。雙方各說各話，所謂「停火」，又係「呃人」居多。

中東戰雲密布，主要是以色列總理內塔尼亞胡根本不肯停戰，對哈馬斯圍剿，撲殺其領袖，無所不用其極狂轟濫炸，至今加薩滿目瘡痍、寸草不生，佢依然對巴人趕盡殺絕，且到處焫火頭，自詡「七線作戰」！殺得興起，絕不手軟！呢，佢日前披露，自特朗普上周勝出總統大選以來，兩人已3次通話，對話良好且非常重要。

內塔尼亞胡發表電視講話，形容過去數天與特朗普的通話，旨在進一步鞏固以色列與美國之間的強大聯盟。伊朗揚言報復以色列上月空襲，內塔尼亞胡稱兩人在伊朗威脅問題上看法一致，也看到以色列在擴大和平及其他領域的巨大機會。

究竟內塔尼亞胡和特朗普真正談了甚麼「心底話」，也只有他們兩個才知道。之不過，所謂「擴大和平」根本係放屁，除了內塔尼亞胡為鞏固一己權力外，另一個原因就是中東戰火愈猛，對特朗普愈受益。特朗普再入主白宮，內塔尼亞胡應記一功。拜登係想煞停戰事，冀有利民主黨選情，否則不必派國務卿布林肯N次調停！可惜內塔尼亞胡完全當拜登透明。如今特朗普強勢回歸入主白宮，狂人唔想支援烏克蘭啫，可是佢更支持以色列喎！內塔尼亞胡同特朗普咁多密偈傾，中東戰火會停下來嗎？