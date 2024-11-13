龍吟虎嘯：江湖氣搞不定這件事

特朗普說他當選總統一天就能結束烏戰。這當然是「吹牛」，是形容他有能力用最短時間搞定這事。那麼最短時間是多短呢？沒人知道，特朗普也不知道！因為停止戰爭轉為談判，再談出個各方接受的結果，那是困難重重，不是特朗普一言而決的，很可能談不起來，也很可能談談吓就談不下去，甚至一拍兩散，戰火重燃。

當年韓戰，就這麼談談打打3年多才劃出「三八線」停火結束，至今南北韓還處在戰爭狀況，如今俄烏之戰打了快3年，雙方要停火和談之條件比當年韓戰差得太遠，雙方開出的盤口更是互不接受，天上地下。而歐洲已被拖下水，已成俄烏戰爭的「當事國」，有自己的巨大利益要考慮，俄烏要談判，歐洲會向俄羅斯、美國、烏克蘭提出自己的利益要求，停火談判是四方博弈。

表面上看，特朗普吹牛要一天內結束俄烏戰爭的最大籌碼，是切斷對烏克蘭的軍援和財援，基輔就無能力再戰。然而特朗普的這個籌碼，只對烏克蘭、對澤連斯基有效，但也不一定，因為還有歐洲和其他盟友支持烏克蘭，雖然力度遠不如美國。另外，特朗普要逼烏克蘭放棄「抵抗」和「勝利計劃」與莫斯科談和平，總要讓澤連斯基拿出一個方案，開出具體條件吧！這個過程就要曲折廢時，同時特朗普還要和俄羅斯總統普京拍膊頭，好生商量，給他個面子，兌現參選諾言。

總統普京豈是好相與之人？你們美國佬拿烏克蘭當槍使，軍援烏克蘭，極限制裁俄羅斯，扣下三千億美元的俄羅斯海外資產，戰火紛飛，讓我俄羅斯傷亡慘重，損失無以估算，怎麼着？拍兩下膊頭，說幾句好話，擺出一副「江湖事江湖了」的爽快架勢，就當無事發生啦？你特朗普有那麼大的面子嗎？當然，要談也行，首先美方要對支持烏克蘭、制裁俄羅斯造成的俄方損害作出補償，其次莫斯科開出的停火談判條件可能會很辣，總統先生要費心擺平烏克蘭。