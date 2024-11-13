桃芝 今下午或掛3號波 明早港南200公里掠過

連同銀杏萬宜天兔 11月首次4颱共舞 秋颱接二連三，銀杏落幕，桃芝登場，同時又有萬宜出現，而且還有颱風天兔已生成，預計將朝菲律賓東方海面移動。天文台表示，一號戒備信號將維持至今日中午12時，同時隨着桃芝靠近，天文台有機會在今日下午發出3號強風信號。據天文台預測，受桃芝與東北季候風影響，預計未來兩日（14日至15日）都會有降雨。另外，隨着颱風天兔生成，這也是首次11月份還有4個颱風並存。

天文台表示，與桃芝相關的強風區在昨晚至今早仍與珠江口保持相當距離，一號戒備信號會至少維持至今日正午12時。隨着桃芝逐漸靠近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，本港風力會在今日稍後逐漸增強，而桃芝的外圍雨帶亦會影響沿岸地區。天文台會考慮在今日下午改發3號強風信號。天文台還指，預料桃芝會在明日早上於本港以南200公里左右掠過。天文台會視乎屆時桃芝的強度、其烈風區與珠江口的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

「天兔」 料朝菲東海面移動 受颱風影響，今日天氣漸轉多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏24度至28度，吹和緩至清勁北至東北風。展望未來幾日天氣，明日風勢頗大，間中有狂風驟雨，氣溫介乎攝氏24度至26度，海有大浪及湧浪。周五（15日）則大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天氣明朗，氣溫介乎攝氏25度至27度。本周後期風勢緩和，驟雨減少，周末（16日）期間短暫時間有陽光，預料一股達強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南。

另外，颱風「天兔」已生成，據天文台颱風路徑預測，預計將朝菲律賓東方海面移動，之後天兔將進入本港800公里範圍。不過天兔影響本港的機會較小，預計將從台灣東部海面掠過，不過其路徑仍有不確定性。這也是史上首次11月份仍然有4個颱風並存，另外3個颱風分別是銀杏、桃芝及萬宜。