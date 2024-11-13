研究：8成市民支持推動可再生能源

【本報訊】聯合國氣候變化大會於前晚召開。綠色和平聯同香港浸會大學亞洲能源研究中心的研究發現，有一半受訪專家、學者及能源業界代表，和近80%市民支持推動更多本地可再生能源和氣候適應措施，例如改善水浸基建等。綠色和平促請政府把握來年《氣候行動藍圖》的檢討機會，善用已承諾的2,400億元氣候預算。

《香港氣候行動策略民間研究》在今年6月至10月期間進行，其中訪問20位專家和學者。當中有10位專家學者認為減碳路線不明確，需要公布更多細節。一半專家學者支持發展更多本地可再生能源，另有8位認為須推出更多適應氣候變化的措施，例如增加太陽能風力發電的比例，以及為氣候變化下的弱勢社群提供援助等。

他們又於9月舉行兩場共196位市民參與的網上民意調查討論會，並委託香港民意研究所於10月電話訪問1,019名成年港人。調查結果顯示，78%受訪者認為應該推動更多可再生能源發展；79%的人促改善水浸的基建以應對極端天氣；68%的人認為要推動減少路面車輛的政策等。另有75%受訪者認為港府在應對氣候變化方面有最大責任，惟僅約36%的人信任香港政府能幫助香港應對氣候變化。

港府2400億元氣候預算「無下文」 浸會大學亞洲能源研究中心研究助理教授張文偉表示，研究反映現行氣候政策落伍，未能回應國際城市關注的氣候議題，促當局加強講解氣候預算及政策的構思、設計及確保政策有效執行的措施。

綠色和平項目主任伍漢林則指，港府於2021年公布《藍圖》至今已3年，2,400億元氣候預算細節卻下落不明。他促政府重啟本地離岸風力發電項目、在全港水塘鋪設浮動太陽能板等。