科大擬再招100學者 推動建立醫學院

【本報訊】政府強調要「搶人才」。香港科技大學昨表示，去年推出的「30周年策略招聘計劃」，已成功招攬近百名來自10多個國家與地區的頂尖學者，涵蓋生物與轉化醫學、人工智能、微電子、商業創新管理、可持續發展與綠色科技、藝術科技及人文社科等研究領域；而未來計劃將再招聘100人，會以建立香港第3間醫學院為方向進行招聘，並推動跨學科及新學科發展，包括生物醫學及公共政策管理等。

科研教學人才需求殷切 科大指自2022年推出多項招聘人才的舉措，當中包括去年推出「30周年策略招聘計劃」，於各個重點前沿科學領域，延攬全球知名學者。這批新加入的學者涵蓋研究團隊領導、獨角獸企業和公司創始人，以及來自世界頂尖大學或公營機構的學者等，研究領域包括生物與轉化醫學、人工智能、微電子、商業創新管理、可持續發展與綠色科技、藝術科技及人文社科等。

首席副校長郭毅可表示，隨着人工智能運算中心和「科大上海產教融合中心」等設施的落成和啟用，將拓闊科大於珠三角地區穩固的研究和創業基礎，促進人才招聘和夥伴合作，在目前招聘成功的基礎上，將再增聘100位教職員加入，進一步推動科大發展。