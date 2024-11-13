67中學成私隱署夥伴 聯手反起底

【本報訊】個人資料私隱專員公署於11月11日舉行「保障私隱學生大使‧學校夥伴嘉許計劃2024」暨「AI新世代保障私隱領袖培訓計劃」嘉許典禮，旨在鼓勵全港中學成為「學校夥伴」，完成私隱專員公署所訂立的「保障私隱任務」，締造尊重及保障個人資料私隱的校園文化。今屆活動一共有67間中學成為「學校夥伴」，與公署攜手宣揚反「起底」的訊息，包括舉辦相關的教育講座、播放教育影片及派發宣傳刊物等，合共超過1.7萬名學生參與。

90學生完成領袖培訓 有見人工智能（AI）聊天機械人的應用日益廣泛，私隱專員公署於今屆「保障私隱任務」加設領袖培訓計劃，以「小領袖 大智慧 共創AI未來」為主題，讓參與的學生透過專題講座、與保障資料主任交流，及Microsoft微軟香港合辦的AI實踐工作坊等活動，認識個人資料私隱管理系統的重要性，以及符合道德的AI應用標準。一共有90名同學成功完成領袖培訓計劃。

政制及內地事務局局長曾國衞指，青少年成長發展離不開網絡世界，故幫助青少年加深了解網上活動的私隱安全和風險，並學會尊重及保障個人資料私隱非常重要。個人資料私隱專員鍾麗玲指，領袖培訓計劃讓學生從中學習個人資料私隱管理的精粹，以及如何負責任地使用AI，好讓同學們在使用AI之餘，亦知曉怎樣減少或防止AI所帶來的風險。