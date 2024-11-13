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牛上邨單位 門外揮春遭縱火

【本報訊】本周一（11日）傍晚約6時半，執法部門接獲牛頭角上邨常富樓一住戶報案，指其單位門外張貼的揮春懷疑曾經起火。消防員接報到場，經初步調查後，認為起火原因有可疑，遂把案件轉交執法部門列作「縱火」跟進，暫未有人被捕。事件中無人受傷，亦毋須疏散。
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