夜行女遇襲 朗豪坊外失手袋

【本報訊】昨日凌晨近3時，一名女子在旺角亞皆老街與西洋菜南街交界報案，指早前在朗豪坊外遇襲及搶去手袋。救援人員接報趕至，發現女事主額頭、頸及手部擦傷，替其敷治包紮後，再由救護車送往廣華醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列作「行劫」，並追緝一名年約40歲男子。