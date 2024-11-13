大澳檢走私頭髮龍蝦 貨值180萬

【本報訊】執法部門聯同海關海域聯合特遣隊人員，早前經調查及情報分析後，懷疑近日有不法分子在大嶼山大澳一帶進行走私活動。至本周一（11日）晚上，人員在大澳一帶進行反非法入境及反走私行動，期間發現一艘沒有亮起航行燈的可疑快艇，靠泊在大澳永安街一帶岸邊，同時間有5輛電動三輪車駛近上址。

棄5電動三輪車 8漢乘艇逃 其後，有8名形迹可疑男子，把貨物從三輪車上搬運到可疑快艇。人員隨即採取行動，該8名形迹可疑男子立刻跳上快艇，並高速往西面水域方向逃去。警員展開追截，惟該艘快艇最終逃離香港西面水域往內地方向駛去。人員在岸邊檢獲5輛懷疑涉案電動三輪車，46箱約重980公斤龍蝦及18箱約重470公斤懷疑人類頭髮，總市值約180萬元。

初步調查顯示，近日有不法分子在更偏遠地區進行走私活動，並藉着電動三輪車的靈活性在村落路上穿插進行走私活動。另外，是次檢獲涉及走私懷疑人類頭髮，推斷有關貨物將用作製作假髮之用，案件目前已由海關跟進。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。