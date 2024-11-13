破工廈黑幫私煙倉 4受僱假難民落網

特製金屬盒包裝 檢值800萬元貨 執法部門早前根據線報及經調查後，於本周一（11日）晚突擊搜查屯門一工廈單位，搗破一個由黑幫操控的私煙倉庫，檢獲160萬支、約值800萬元懷疑未完稅香煙，並以涉嫌「管有應課稅貨品」及「違反逗留條件」，拘捕4名巴基斯坦及孟加拉籍的假難民。初步調查顯示，黑幫聘用南亞假難民，把私煙放進有金屬材料的盒作重新包裝，以便私煙逃避X光檢查後，再轉口至外地圖利。涉案私煙分別在澳洲和美國製造，從何處運港有待調查。

執法部門表示，早前經情報搜集及翻查閉路電視錄影片段後，鎖定一個位於屯門石排頭路的工廠大廈單位，相信上址是一個被活躍於屯門區的黑幫操控的私煙倉庫。至本周一晚上約7時，警員突擊搜查該個目標工廈單位，在單位內發現4名南亞漢，以及檢獲約160萬支懷疑未完稅香煙，市值約800萬元，應課稅值約530萬元。

貨源來自澳美製造 轉口圖利 警員在現場發現大量空盒，其外貌似普通禮物盒，但裏面有金屬材料包裹，每個盒可以收藏5條香煙。初步調查顯示，相信該4名南亞漢負責包裝私煙和點貨，在把私煙放進空盒後，利用金屬材料以逃避執法部門檢查，令該些私煙可以運離香港。執法部門經調查後，以涉嫌「管有應課稅貨品」及「違反逗留條件」罪，拘捕該4名（29至47歲）俱持「行街紙」留港的南亞漢，他們已被帶走調查。據了解，被捕4人中，3人為巴基斯坦籍，一人為孟加拉籍。

據了解，該私煙倉庫運作約6個月，4名南亞漢以300元日薪獲聘，相信該批私煙以香港作中轉站，被重新包裝後再出口到其他地方。涉案私煙分別在澳洲及美國製造，至於從何處運港有待調查。有關金屬包裝主要是避開X光機檢查，4名南亞漢沒有黑幫背景，僅被黑幫聘用做包裝私煙的工作。

荃灣村屋闢私煙倉 拘本地男 另外，海關稅收罪案調查科人員，於昨日在荃灣區一帶進行反私煙行動，並在一個村屋單位搗破一個私煙儲存倉庫，拘捕一名30歲本地男子，檢獲約5萬支懷疑私煙，估計市值約23萬元，應課稅值約17萬元。

昨日下午約2時，海關人員在荃灣白田壩村對出，截查一名報稱無業的30歲男子，並發現他手持數個印有香煙牌子的空紙箱，遂把他帶至附近一個租用、面積約200平方呎的村屋單位搜查。關員在該單位內，檢獲約5萬支懷疑未完稅香煙，經初步調查後，懷疑有人利用上址用作儲存及分銷私煙用途，相信行動已堵截荃灣區的私煙供應，案件仍在調查。

荃灣：涉案村屋單位。（文健雄攝） 被捕男子