蠔礁修復籌款 8泳將挑戰環島

「80公里馬拉松游泳挑戰」於上周末及本周日（9日和10日）舉行，成功為TNC籌得善款，善款將全數用於其蠔礁修復計劃。游泳健兒在首日順利完成接力游泳和俯臥划水的挑戰。但由於颱風關係，原定於次日舉行的游泳接力將順延到本月24日舉行，而俯臥划水挑戰則在天氣情況穩定下順利完成。

順延11‧24舉行 全程80公里

8名健將中的7名泳手無懼1號風球的影響，游泳健兒憑着堅毅意志，於9日以10小時15分鐘完成香港島環島泳。另一名健將吳宗權按照計劃，在改發1號風球後繼續俯臥划水挑戰，是次為他首次挑戰這兩條全程共80公里的路線。TNC表示，其目標是大規模修復香港的蠔礁，帶來更健康的水質，並提升生物多樣性。80公里馬拉松游泳挑戰所籌集的資金將全數用於支持大嶼山的蠔礁修復工作，這亦將有助TNC實現2030年保護30%地球海洋的全球目標。健將們一致表示，保育海洋是一個持續的旅程。這次游泳活動極具挑戰性，他們以堅毅的意志力及團體精神，迎難而上，突破自我並超越極限。