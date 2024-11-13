上年度再流失9300公僕 辭職佔3成

【本報訊】公務員流失持續。根據政府提供的數據顯示，在上年度公務員流失約為9,300人，流失率為5.4%，較去年為低，而辭職人數逾3,000人，比率為1.8%。雖然辭職率較前兩個年度為低，但仍屬於高水平，較2019-2020及之前7個年度為高。

公務員事務局提交立法會的文件指出，截至3月31日，公務員編制約為19.2萬人，而實際員額則約為17.3萬人，空缺為1.9萬個，空缺率近10%。當中首長級人員編制和實際員額則分別約為1,600個職位及1,400人。

包括5700人退休 至於人員流失，退休是公務員離任的主要原因，佔約60%，其他原因包括辭職、約滿離職、去世等。在2023-24年度，公務員退休人數約為5,700人，佔實際員額約3.3%；首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率在過去10年處於8.4%至11.7%之間，在2023-24年度約為11.6%。

文件指按公務員現時的退休年齡推算，未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩。退休人數佔公務員實際員額會由2024-29年期間每年平均約2.9%，逐漸下降至2029-34年期間約2.5%及2034-39年期間的約1.5%，但在2039-44年期間稍微回升至2%。

在招聘公務員方面，在2019-20至2023-24年度的5年間，約有2.52萬名新入職的公務員屬於29歲或以下的年齡組別，佔總入職人數約56.4%，另有約1.25萬名新入職的公務員屬於30-39歲的年齡組別，佔總入職人數約28%。上述兩個年齡組別的新入職公務員人數於過去一年均有所回升，佔總入職人數的比例亦最高，而在2023-24年度年齡最大及最小的獲聘者分別為64歲及18歲。