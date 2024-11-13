屋邨高空擲物嚴重 房署用AI打擊

【本報訊】公屋高空擲物事件頻生，本報近日曾獨家報道，葵青區內多個屋邨是高空擲物的重災區，葵盛東邨就有住戶目睹包括玻璃瓶及椅子等物品從高空墮下，形容「真係好恐怖」。有清潔工人則指，有單位每日從高空拋下各類垃圾，一周便要清理平台垃圾一次，即使多番與管理處反映，惟遭冷處理，僅貼告示了事。有區議員斥高空擲物會導致傷亡，其實等同謀殺，要求房署及當局研究新招，正視危險，保障居民及工作人員安全。房屋署署長昨在北區區議會一個會議上表示，會善用人工智能（AI）加強打擊公共屋邨高空擲物。

在北區區議會一個會議上，有議員關注區內公共屋邨高空擲物問題日趨嚴重。房屋署署長羅淑佩指，管理員不可能24小時監視高空擲物問題，當局開始用AI加入流動閉路電視，放置在一些黑點地區，如有東西從天而降或有個影，如果人工智能告知屬高空擲物的話，當局就有證據和更多的資料偵查，甚至可聯同執法部門處理，而過往亦曾在黑點試用，效果良好。

加裝便攜式監察系統搜證 針對高空擲物問題，房屋署早前回覆本報指，已在全港屋邨公用地方不同位置，安裝了約700多套高空擲物監察系統，比起2019年時約300多套增加了一倍多。當中有600多套為配備數碼鏡頭及動態偵察錄影功能的「便攜式高空擲物監察系統」，令影像更清晰、更能捕捉高空擲物發生的過程、更準確有效地在有需要時安裝，以收集資料進行規管行動。