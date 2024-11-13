北區過渡屋偏遠 政府增宣傳擬辦睇樓團

【本報訊】公營房屋嚴重短缺，政府在多區推出過渡性房屋，北區區議員陳月明昨在區議會上指新界區的過渡性房屋出現入住率偏低的現象，問當局有無考慮與民政署合作，引導和介紹劏房住戶申請入住。房屋署署長羅淑佩回應稱，部分市民可能覺得北區的過渡性房屋位置偏遠，或不清楚自己是否符合資格申請等，政府會加強宣傳和舉辦睇樓團等活動，亦希望區議員在地區上向市民做好解說。

有區議員在會上批評部分舊屋邨設施落伍及租置屋邨管理良莠不齊，亦有區議員指市區和新界劃分的公屋編配不利居民原區或鄰近區域上樓，希望以18區的方式來編配公屋。羅回應指房署的幸福設計指引當中，有樂齡安居和長幼共融設計，而當局已揀選的舊屋邨包括彩園邨是會循此方向去做，而即使未被揀選的屋邨，房署察覺居民的年齡變化而考慮增設相應設施，由於屋邨好多，過程需要時間。

指增屋邨車位須審慎研究 對於皇后山邨有8,000多伙，但只有301個車位，明顯不足，有區議員建議興建多層停車場等，羅指入住該屋邨的住戶有資產限制，私家車的需求應不會有好大的增長，超過停車場設計準則的機會不大，況且存在路面負荷問題，增加車位的建議必須審慎研究。她坦言租置屋邨的設施和管理並不容易，但未來房委會會在法團上主動發聲，分享一些行得通的管理方法和經驗，希望發揮影響力。

她續稱，理解公屋申請人都希望能夠原區上樓，然而沒可能18區都可以落實，畢竟灣仔區就沒公屋，又指2025至2030年的5年內，公營房屋總建屋量將增至約15.8萬個單位，其中北區有近2.5萬個公屋或綠置居單位，以及約8,200個其他資助出售單位，特別是北區將有大量公屋供應，派往原區或鄰近區域的機會很大。