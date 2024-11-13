古洞老村民愁迫遷 請願冀能安置彩石邨

【本報訊】3名年屆八旬的古洞居民在義工安排下，昨在北區區議會開會前向房屋署署長羅淑佩請願。她們指在古洞居住逾半世紀，對日後要遷徙至陌生環境，甚為憂慮，尤其是古洞北收地發展計劃至今仍未有令人安心的安置方案，冀居民可集體遷往上水彩石邨暫住，以作為過渡安排。

住慣鄉村 憂難適應新生活 她們表示，收到消息指有意入住古洞北第24區專用安置屋邨的居民，將獲安排先遷入房協或房委會現有租住屋邨單位，作為過渡安置安排，待古洞北第24區專用安置屋邨落成後，居民可視乎自身情況選擇遷入該專用安置屋邨，或留在過渡安置單位轉為正式租戶。

但居民可選擇的過渡安置屋邨，當局至今仍未公布。她們指已在古洞生活逾50年，除了古洞鄰近的上水區外，對其他社區並不熟悉，那怕是同屬於北區的粉嶺區都是非常陌生，年邁長者遷往陌生社區生活就需要重新認路，加上住慣鄉村，若要適應市區生活恐怕是一件困苦的事。

由於前期工程已搬離古洞的鄰里不少已在寶石湖邨居住，她們希望能搬遷至鄰近寶石湖邨的彩石邨，以延續於古洞的鄰舍關係，可以有更多熟悉的網絡和支援；加上彩石邨有足夠單位安置，且位於她們較熟悉的上水區，較易適應新生活。羅淑佩接過請願信，但最終只有一位長者表達訴求，指擔心自己不適應新地方。