英外相促放黎智英 駐港公署斥說三道四

【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英的兒子黎崇恩上周與英國外相林德偉會晤，會面後林德偉聲言，會繼續催促港府立即釋放黎智英。外交部駐港公署發言人就此事表示強烈不滿和堅決反對，並指林德偉等政客為反中亂港分子黎智英撐腰張目，對有關案件審理說三道四，是破壞香港長期繁榮穩定的法治基石。

指英政客虛偽雙標

發言人表示，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。黎智英是反中亂港事件的策劃者和煽動者，其內外勾結、禍亂香港、煽動分裂之言行早已大白天下。香港的法院秉公審案，堅決打擊危害國家安全的行為和活動，是依法維護國家安全和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。英個別政客抱持虛偽的雙重標準，為黎智英開脫說項、包庇美化，妄圖干擾香港司法機關依法辦案，破壞香港長期繁榮穩定的法治基石，有關行徑嚴重違背法治精神和國際準則，其圖謀注定不會得逞。