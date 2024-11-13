捷運女童墮隙穿煲 機管局稱已交報告

指未肯定無根據 本報踢爆即知衰 本報上月初獨家報道，香港國際機場旅客捷運系統（APM）大半年間發生至少3宗事故，其中去年底有女童疑誤踏列車與月台間空隙幾乎墮軌，惟機場管理局未有按機制通報事件。事件曝光後，機管局稱會重新檢視事件，並於一個月內向機電工程署提交報告。事隔一個月，機管局回覆查詢稱已向政府提交報告，並將按政府要求提交補充資料，但未有回覆何時向公眾交代調查結果。

本報於上月3日獨家踢爆機管局管理的APM，大半年內出現3宗嚴重事故，兩宗均有閉路電視片段為證。其中一段影片拍攝時間料為去年底，畫面顯示，一名年約5歲至6歲的女童疑與家人在月台準備乘搭APM，女童在沒有家長牽手的情況下步入車廂，期間女童疑似踩空，突然跌進列車與月台之間的罅隙，幸附近有成年人立刻施救。車廂內的片段亦攝得女童墮軌一刻雙手按着車廂地板的一幕。事件曝光後旋即引起社會廣泛關注。

私隱為由無保留天眼紀錄 本報跟進這宗APM存在安全隱患事故多時，先後向不同部門及專業人員查詢但一度碰壁，其中機管局曾否認有小童跌進罅隙事件。經再度跟進，卒之於本報刊出報道前夕改口，指今年1月已接到機電署調查的要求，但該局基於私隱例沒保留去年11月的閉路電視紀錄，調查亦無發現，現會根據影片等重新徹查，一個月內向機電署提交報告。

其後，機管局於刊出報道當日再以新聞稿回應事件，辯稱片段中的畫面未能肯定小童部分身體曾掉進列車與月台間罅隙，予人淡化事件之感。關注事件的議員張欣宇當時曾指，女童若只是一般跌倒，附近人群不會爭相援救，反應極大。他認為當務之急是機管局盡快排查各種安全隱患並徹查事件。他又關注機管局通報事故的機制，有關影片明顯來自機場監察系統，但機管局竟稱不知情，機管局有必要調查是否涉瞞報。

事隔一個月，機管局回覆查詢稱，已完成調查並向政府提交報告，將會按政府的要求就報告提供補充資料，適時向公眾交代調查結果。本報曾就補充資料的內容和提交限期，以及何時向公眾交代調查結果等，向機電署查詢，但署方的回應與機管局相若，僅指政府正審視有關報告的內容，未有回覆要求機管局提交的補充資料涉及哪方面的內容，亦未有透露何時向公眾交代調查結果。

事故擬納入下月立會討論 張欣宇指，日前曾向運輸及物流局了解事件進度，獲得的回覆與機管局及機電署的回覆相若。立法會鐵路事宜小組委員會將於下月6日開會，張透露正與運流局「夾緊」，把相關事件加入會議議程進行討論，期望可於未來數日內確定。