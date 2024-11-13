醫健：健康在您手：偕吞嚥困難家人同慶佳節

節日通常與傳統文化息息相關，各具獨特的意義和慶祝方式。部分應節食品更有象徵家族團聚、分享美好時光的意義，但對於部分吞嚥困難人士來說，輕鬆品嘗應節食品並不是必然。

例如冬至，我們喜歡吃湯圓，寓意團團圓圓，但傳統湯圓主要成分是糯米粉，質地較黏喉嚨。吞嚥困難人士食用高黏性的食物，容易卡在喉嚨或「落錯格」，引起吸入性肺炎或致命的氣道阻塞等問題。

不過，隨着軟餐發展日漸成熟，現時吞嚥困難人士也可感受應節食品。例如市面上推出的湯圓軟餐，以粘米粉和澄麵粉取代部分糯米粉，黏性較低且容易定形；餡料則選用了黑芝麻，含豐富不飽和脂肪酸，包括亞麻油酸，能有助改善心血管健康。每粒湯圓（40克）熱量僅91千卡，較傳統芝麻湯圓少約三分之一，並符合香港《照護食標準指引》及國際吞嚥困難飲食標準（IDDSI）第4級（糊狀）之要求，適合吞嚥困難人士食用。

此外，聖誕將至，坊間不少餐廳將設聖誕大餐，其實吞嚥困難者也可與家人一同享受滋味食品，如火雞餐盒軟餐，加入柔和的煙熏味道及香草汁，兼顧味道之餘，也營養十足。每份餐盒包含碳水化合物23克、蛋白質16克、膳食纖維4.1克，相等於半碗飯、兩份肉和一份菜的營養價值。一家人同餐同桌，享受節日氣氛的同時也要食得安全。有興趣了解更多的人士，可瀏覽網站gracefulmeal.sjs.org.hk或到訪樂齡科技博覽暨高峰會。

聖雅各福群會「盛饌」

聖雅各福群會