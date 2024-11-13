禁寵物狗入食肆 議員促放寬

【本報訊】寵物已成為人類生活夥伴，但目前法例禁止攜帶寵物狗進入食肆，有議員關注事件，詢問政府會否放寬。署理環境及生態局局長黃淑嫻回應稱，不少市民對狗隻入食肆表示關注，當局正檢視相關法例，然而，有市民要求容許狗隻入餐廳，同時又有市民對此提出不滿，反映亦有不少市民對狗隻入食肆有關注。議員張宇人認為要小心處理，指寵物入食肆不代表可增加生意，指如果同時間有太多狗隻在食肆內或會帶來困難。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨召開會議，議員陳凱欣關注寵物狗進入食肆安排，她指現時已有法例規管狗主，認為食肆現時生意欠佳，加上很多食肆有室外地方，但只要是食肆範圍就不容許狗隻進入，直指現時的法例落後。

黃淑嫻表示，檢視相關法例需時，現時有些商場的公共空間會設有枱櫈，商場的管理人可考慮以非專用形式，在市民及其寵物在不影響衞生的情況下進食外賣食物。

倡「無鼠百分比」設分級制 另外，議員又關注鼠患問題，當局指，現時夜間防治鼠患流動隊增至61隊，以加強預防鼠患。陳凱欣強調，當局使用「無鼠百分比」後，市民對「無鼠指數」無感覺，認為可參考以往的方法設立分級制，做相應的滅鼠行動。黃淑嫻稱，當「無鼠百分比」有結果時，會參考相關時間、地點做針對措施，又指當初設立「無鼠百分比」有考慮設立分級制，但現時只進行了一個調查周期，當日後有足夠數據時或會設立分級制。