愛滋新疫苗 完成首次人體臨床 免日日服藥見曙光

患者沒不良反應 停藥病毒量無回升 愛滋病人或將迎來新治療藥物！總部位於香港科學園的醫克生物集團昨（12日）宣布，其自主研發的愛滋病治療性核酸疫苗「ICVAX」已完成首次人體一期臨床試驗，參與試驗的病人體內T細胞免疫反應明顯上升，且未見有明顯不良反應。香港大學李嘉誠醫學院愛滋病研究所創始所長、醫克生物聯合創始人兼首席科學顧問陳志偉預計，新藥物有望提供更長藥效，免卻患者要日日服藥之苦，亦有望解決愛滋病藥物累積問題。

醫克生物顧問委員會主席、香港愛滋病基金會主席梁智鴻指出，本港由1985年至今約有一萬名愛滋病帶菌者，今年第二季有80人染疫。愛滋病病毒會入侵細胞並逐漸蔓延，令患者免疫力細胞死亡。1987年美國研發逆轉錄病毒療法（又稱雞尾酒療法）治療，用多種藥物抑制愛滋病毒蔓延，讓患者免疫力不再受損，甚至慢慢增加。不過，該療法有機會因出現抗藥性而無效，而且患者需要每日服藥抑制體內的病毒量。

「ICVAX」最快3年後推出市面 醫克生物早前深圳市第三人民醫院進行愛滋病治療性疫苗「ICVAX」一期臨床試驗。專案總負責人、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，研究將45名患者隨機分組，接受不同劑量、共4次疫苗注射。結果發現有接受疫苗注射的患者，其體內的T細胞的免疫應答明顯提升，其中接受中等劑量的人效果最佳，而且未見有患者出現不良反應。陳指，早期試驗曾對4隻愛滋病帶菌猴子進行試驗，猴子於8年間一共只接受了5次疫苗注射，已有效控制其體內的病毒不反彈，與以往愛滋病藥物「一停藥就反彈」的情況不同。

目前愛滋病帶菌者及患者要終身食藥，導致藥物累積，影響心臟、肝臟健康，新疫苗有望解決相關問題。不過陳亦指，使用ICVAX作人體治療的實際劑量、時效等，有待往後階段有更多數據作分析後才能證實，目前預計最少要待3年才能推出市面。

開發方又指，ICVAX第一期臨床試臨的成功，有望為愛滋病治療帶來比「雞尾酒療法」更好的選擇。他指，愛滋病患者礙於面子問題，會躲起來食藥。新藥可協助改善患者社交生活，期望盡快展開第二期臨床。港府預計「大灣區國際臨床試驗所」於今年第4季在河套區投入服務，有關公司期望第二階段臨床試驗預計明年中會在內地5個中心做進行，亦會加入一個本港試驗中心。