誤殺3母女罪成 地盤工11‧29判刑

【本報訊】大埔一劏房於3年前凌晨發生火警，消防到場救出男戶主，以及他的女友和女友兩名年僅8歲及13歲的女兒，3母女其後證實不治。警員在死者身上發現刀傷，調查後懷疑有人斬人及放火。男戶主被指與案有關。他否認3項謀殺及一項有意圖而縱火罪在高院受審，結果被裁定縱火及3項誤殺罪罪成，3項謀殺罪則罪脫。法官昨日聽取控辯雙方陳詞後，押後至11月29日判刑。

現年65歲被告姚委祥，在內地出生，報稱任職地盤工。他被控於2021年7月12日，在大埔鄉事會坊美雲樓5樓一個單位內，謀殺溫菊芳、賴夢芯及廖淑媛。他另被控於同日，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於其本人或他人的財產。承認事實指，溫菊芳終年42歲；賴夢芯終年13歲，是溫跟前夫所生；廖淑媛終年8歲，是溫跟另一位前度所生。控方指，溫菊芳身中過百刀，兩名女兒亦分別中36刀及6刀。

陪審團上周四（7日）經退庭商議4個多小時後，以5比2大比數裁定被告3項謀殺罪罪脫，但作為交替控罪的3項誤殺罪罪成，並裁定是屬於由挑釁導致的衝動殺人行為。陪審團另外一致裁定被告縱火罪成。法官押後至昨日聽取辯方求情陳詞，控方亦就法律事宜陳詞。

陪審團認為受挑釁犯案 控方指，3名死者身中多刀，被告縱火後離開住所，期間不曾向消防員表示屋內有人，或叫消防員拯救。根據陪審團的裁決，被告必然有意圖導致3名事主嚴重受傷或殺人，只是陪審團認為被告是受挑釁而犯案。辯方則提及，在預審階段時，被告表示願意承認誤殺罪，冀法庭予以刑期扣減。法官指需時考慮陳詞及相關案例，押後至11月29日判刑，被告續還押。案件編號：HCCC 163/2023