證人：未聞許金山女兒有自殺念頭

【本報訊】香港中文大學醫學院前副教授許金山被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女案重審，控方昨日先後傳召許金山次女許儷玲的同學及學校校長作供。許儷玲的同學稱，許儷玲知道其父親有外遇，並表示曾發現父親與女友同遊泰國。該名同學稱許儷玲曾形容父母為人瘋狂，但沒有聽過她曾有自殺念頭。

許儷玲知悉父親有外遇 現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。許儷玲的同學牛永芳供稱，她於啓新書院讀書時認識許儷玲並會相約外出。她指許儷玲曾經談及其家庭，並形容其父母為人瘋狂，又稱知道父親有外遇。許儷玲亦曾稱於2014年11月發現父親和女友前往泰國旅遊。

證人又指許儷玲曾於2015年時計劃於同年暑假，到英國修讀有關法律的暑期課程。她指雖然許儷玲有其家庭問題，但未有因此而不開心，亦從未透露有自殺和自殘念頭。

時任啓新書院的校長Harrison Lesley-Ann則供稱，許儷玲於2014年入讀該校。她指許儷玲起初很安靜，但適應新環境後變得友善，且結識了數名朋友。校長指許儷玲表現正常，未有透露萌生自殺念頭。案件編號：HCCC 389/2023