友愛邨謀殺案提堂 仍需搜證 3被告還押 明年3月再訊

【本報訊】一名34歲男子，於日前凌晨到屯門友愛街市對面熟食檔買消夜時，疑因目光問題遭圍毆，他負傷返家後突然陷入昏迷，送院搶救後死亡。警員發現其身上疑有可疑傷痕，經調查後拘捕4名懷疑涉案男子。當中3人被控一項謀殺罪，案件昨在屯門裁判法院提訊。3名被告暫毋須答辯，案件押後至2025年3月18日再訊，以待警員進一步調查，包括翻查相關閉路電視片段，期間3名被告須還押。

3名被告依次為63歲運輸工黃錦華、58歲電器技工梁金有及60歲運輸工人何志建。他們被控於2024年11月10日，在屯門友愛邨友愛街市地下5舖「包點先生」外，與另一名男子謀殺何俊傑。

另一被捕男子保釋候查 據早前報道指，死者無業，與家人同住友愛邨愛暉樓。事後執法部門拘捕4人，當中3人被落案起訴，餘下一名59歲男子則獲准保釋候查，須於12月上旬返署報到。案件編號：TMCC 2739/2024