預見疫後復甦不似預期 生活平民化戴帽成標記

【本報訊】早已躋身本港超級富豪的呂志和生活十分貼地，近年出現公共場合均戴帽。他對經濟前景的預判十分準確，去年底為集團撰文時，已指疫後復常「不似預期」，籲下屬恪守不屈不撓與群策群力的精神，應對困難與挑戰。

呂志和去年底為嘉華集團撰寫了《主席「嘉」書》，談銀娛及集團的發展時，他亦對疫後經濟走勢有精闢見解，他指出，2023年是百感交集的一年，「我們迎來闊別三年的復常，亦迎來不似預期的復常」，環球經濟波譎雲詭、陰晴不定，香港亦邁向新景象，籲公司同仁要恪守不屈不撓與群策群力的精神，面對種種困難與挑戰！

擋冷氣吹頭保健康 身為超級富豪，呂志和的生活卻十分平民化，喜歡去油麻地新填地街食豆腐花，又會光顧街邊茶餐廳飲奶茶，歎「油多」（牛油多士），更食得津津有味。近年呂志和出現公眾場合均會戴帽，但他並非為了貪靚及造型，而是早年經常患感冒，甚至試過一年病3、4次，後來發現自己經常要在不同的會議室開會，頭頂冷氣機冷風直吹而下，而頭髮日漸稀少下「吹得多，唔病都難」，自此變成戴帽一族，既擋風，又有個人特色，一舉兩得。