12年前已透露 5子女各司其職接班

【本報訊】呂志和創立的嘉華集團架構龐大，早於2012年，呂志和已在股東會後透露，安排5名子女各司其職地接班。長子呂耀東主要負責澳門的賭業、中港地產交由三子呂耀華主理、次子呂耀南則掌管美國業務，至於兩名女兒，呂慧瑜及呂慧玲則分別管理酒店及行政工作。

作為大兒子的呂耀東，早於1979年加入嘉華集團，曾經代老父就石礦業務的未來發展對外談判，為集團爭取好條件。現為嘉華執行董事及銀河娛樂集團有限公司副主席。呂志和早年已視大兒子耀東為集團下一代掌舵人，把集團及當時屬新發展的博彩業務交由其打理。

二兒子呂耀南則較為低調，較少在媒體曝光，現時主要負責打理嘉華集團美國業務，並為集團旗下的Stanford Hotels Corporation（仕德福國際酒店集團）的始創人。在他穿針引線下，呂氏家族與美國酒店賭業集團威尼斯人集團取得合作，2002年投得澳門賭牌。

三兒子呂耀華為集團香港地產部之董事總經理，於2010年起出任集團執行董事。近年嘉華樓宇以質佳見稱，並有意將嘉華所發展的項目發展成每一區的標誌性建築，因此在建築物的細節花上心思，呂耀華為嘉華的樓宇「省招牌」，居功不少。

至於呂志和的兩個女兒，大女呂慧瑜負責管理嘉華集團內的香港酒店及飲食業務，現任仕德福國際酒店集團董事總經理。細女呂慧玲則於現為銀河娛樂集團有限公司人力資源及行政集團董事。

呂志和9月壽宴仍露面 呂志和最後一次露面是今年9月，舉行晚宴慶祝95歲「珍壽」，當時他身穿華服出席壽宴，5位子女都有出席晚宴，向在場賓客祝酒。