熱心公益弘揚中國文化 屢獲授勳

【本報訊】嘉華集團主席呂志和致力旗下生意王國的發展外，亦大力支持體育及公益事業，他曾先後擔任多項公職及獲授勳，包括獲政府頒授金紫荊星章，並獲本港及海外多間大學的博士學位，以表彰他的傑出成就及對社會的貢獻。他尤其熱心推廣中國文化，曾建議政府將北角邨重建為中國文化藝術港。

早於2004年，呂名下嘉華集團曾向政府提交北角邨的重建計劃大綱及可行性研究，依據北角區一向固有的傳統特色，建議將該地皮發展為中港兩地文化團體交流的永久場地，設計包括文化廣場及歌劇院等，將北角邨搖身一變成為中國文化藝術港，以保存傳統文化藝術地方特色。

小行星以其命名 為表揚他對社會貢獻良多，呂志和於2005年獲特區政府頒授金紫荊星章及於2012年頒授大紫荊勳章，他亦於1982年獲授英國員佐勳章（MBE），在1986年被委任為太平紳士。1995年，中國南京紫金山天文台將其發現的一顆小行星命名為「呂志和星」。

此外，呂志和亦獲得海內外多間大學頒授博士學位，2016年獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位、2005年香港理工大學榮譽工商管理博士、2004年加拿大康克迪亞大學頒授榮譽法學博士，以及2002年香港中文大學榮譽社會科學博士等。