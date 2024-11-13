呂志和轉型資產漲 石礦大亨進身賭王

呂志和簡歷

嘉華銀娛主席 身家795億 嘉華集團主席呂志和，上周四與世長辭，享年95歲。有「石礦大王」之稱的呂志和以石礦建材起家，酒店及地產發迹，2002年他更爆冷夥拍美國威尼斯人集團，投得其中一個澳門賭牌，進軍娛樂博彩事業，成為「新進賭王」，資產暴漲。他除了以約102億美元（約795億港元）身家，名列福布斯香港富豪榜第7位之外，兩間主要上市公司銀河娛樂和嘉華國際總市值亦逾1,500億港元。

白手興家 進軍酒店地產業 在商界中長袖善舞的呂志和，眼光獨到，時刻留意市場需求及轉變。他是本港典型白手興家的富豪，數十年來不斷尋找商機，令業務迅速擴充。1929年，呂志和在江門市出生，後因日軍侵華而來港定居，父親呂金銓是早期的製衣商之一。呂志和自小已有生意頭腦，日治時期供應九龍倉廉價食品，短短3年賺了數百萬軍票（約4,000港元）。

隨着日本戰敗後，軍票變成廢紙，呂志和轉做汽車零件批發，又抓緊商機創立「嘉華公司」，從事進口機器及建築材料業務。至1964年，他投資安達臣大亞石礦場，引入機械爆破取代人手鑿石，故有「石礦大王」的美譽。同年，呂志和以6,800萬元投得尖東地皮，興建海景假日酒店（現稱為海景嘉福酒店），引入專業管理制度，為旗下仕德福酒店集團奠下成功的基礎。

及後，呂志和陸續購入地皮，興建住宅商廈，進軍酒店及地產業，業務遍及美國及東南亞，令他進身成百億富豪。

尋獲夥伴得賭牌 只認第三 嘉華集團的業務穩步上揚後，呂志和轉戰濠江。2002年，澳門賭牌一分為三，呂志和組成銀河娛樂場股份有限公司爭奪澳門賭牌，在競投初期亦邀得已故澳門「賭聖」葉漢兒子葉圍洲助陣。然而，由於呂氏家族從未涉足賭博事業，故被視為冷門。

事實上，呂志和亦發現單靠呂家管理酒店的經驗未能取得足夠票數奪得賭牌，於是四出尋找合作夥伴，最終成功游說威尼斯人集團合作，在眾多競逐財團中脫穎而出，成功取得賭牌，正式踏足澳門博彩業。

自言「不太會賭」的呂志和在投得賭牌後謙稱「只認第三」，以示無意跟賭王何鴻燊爭做「一哥」；又公開表示：「我初時唔喜歡做賭場生意，但佢（二子呂耀南）喜歡。」不過，排名「第三」的他，明顯對賭博業抱有期望。

銀河娛樂場於2001年由呂志和威尼斯人合辦，但其後因經營賭場方針出現分歧，呂氏家族購回全部股份，然後再轉批給賭牌予威尼斯人。澳門賭牌亦陸續以轉批給形式變為三主三副，合共6個賭牌。

在2005年7月，嘉華系停牌，進行了本港有史以來最大一次賭業投資交易，在6星期後復牌，即宣布以184億元購入大股東呂志和家族的銀河娛樂98%股權，其中147億元以每股8元發行18.4億股支付，復牌當日股價升逾兩成，呂志和繼續名正言順出任集團主席，石礦大王成功變身新一代賭王。

呂志和發迹史 呂志和與太太趙錦屏育有5名子女。 銀河娛樂酒店已是澳門一處地標。