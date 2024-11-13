香港秘魯料將簽自貿協定 有利旅業

【本報訊】亞太經濟合作組織（APEC）會議將於本月15日至16日在秘魯利馬舉行，而港府官員則會於今日啟程前往秘魯出席該會議。香港旅行社東主協會會長葉慶寧昨日接受電台訪問表示，若本港與秘魯今年內將簽署《自由貿易協定》，相信隨後會有更多港人到秘魯進行商務考察，香港旅遊業界可協助規劃行程和安排交通，對生意會有幫助。

港府昨表示，雖然香港和南美地區已經有經貿往來，但是發展空間廣闊，又指APEC的成員經濟體是香港重要貿易夥伴，貿易總額佔本港外貿總值八成，期望本港透過APEC平台與各成員經濟體深化合作，開拓發展機遇，互利共贏，又指港府會藉此機會繼續爭取《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員的支持，讓香港盡早加入RCEP。

未有直航 需美國或歐洲轉機 葉慶寧昨指早於七十年代，已有港人陸續去秘魯旅行，目前香港與秘魯沒有直航機，需在美國或歐洲轉機，航程至少20多個小時，故香港去秘魯旅行的人數並不算多，全港一年大約只有20個南美團成行。

至於秘魯人來港旅遊方面，秘魯麗景旅行社總經理戴麗心接受同一個電台訪問表示，到香港旅行的秘魯人不多，但大部分秘魯華僑都是廣東籍，而香港和廣東地理相連，若他們到中國內地探親，或會順路到香港旅行，她認為香港可以透過流行文化、飲食文化等軟實力，多做宣傳吸引更多秘魯人到香港旅行。

至於中國內地遊客到秘魯，戴指多數是以商務團為主，中國政府希望中國企業家「走出去」，而南美洲是一個很好的市場，秘魯很多華人商會，能作為橋樑協助他們開拓市場。