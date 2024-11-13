調低烈酒稅 促涵蓋200元以下類別谷市道

【本報訊】《施政報告》提出調低烈酒稅，其中進口價高於200元的烈酒，200元以上的部分稅率由100%減至10%。議員關注措施能帶來多少經濟效益，港府則指很難量化，但預料可從多方面推動本港經濟。另有議員期望當局調整烈酒稅後視乎社會狀況，再進一步研究寬減進口價200元以下的烈酒的稅率，以刺激本港零售及餐飲市道。

當局指難量化經濟效益 過去本港對酒精濃度多於30%的烈酒徵收進口價100%的稅款。最新施政報告宣布下調酒稅，只要烈酒容量少於一公升，進口價高於200元，稅率則可寬減。以進口價為300元的烈酒為例，原來需繳300元稅項，最新只需付210元，變相節省90元。

在立法會討論相關措施的委員會上，社會福利界議員狄志遠質疑，政府現時財政緊絀，減酒稅能換來多少經濟效益。商務及經濟發展局副秘書長林兆康僅指，減稅會帶來一定程度的經濟效益，但數字難以量化。他又預計調低稅率後，酒價會有下調，相信烈酒貿易行業，以至相關物流、倉庫及餐飲行業也會受惠。

批發及零售界議員邵家輝則指，當年港府寬免紅酒稅後，香港便成為紅酒貿易中心，成功創造就業及營商機會，但港人的飲酒量並無顯著上升。他期望政府在觀察社會狀況後，若沒顯著令更多人飲酒或酗酒，可再進一步寬減進口價200元以下烈酒的稅率。

不過，議員黃英豪提到本港酒稅仍高於鄰近的海南省及澳門。商經局回應指，縱使烈酒稅較高，但本港稅種較少，沒有消費稅、增值稅，相信現有稅率具一定競爭力。局方又稱，現時所調低烈酒稅不會增加人均飲酒量，亦會聯同教育局及非政府機構等宣傳推廣，減低青少年等人的酗酒機會。