東呼即應：「商機」處處 地攤賣50元一隻坑渠鼠

【本報訊】對付老鼠，或許要用另一手段。一張網傳的照片見到，有路邊地攤擺放鐵籠，裝住一隻坑渠老鼠，旁邊發泡膠箱盒寫「特價50元一隻」。另外，網上流傳「馬路MMA」片段，的士司機和私家車司機在燈位停車，大打出手。

照片中顯示在深水埗的地攤上，一隻被困在鐵籠內的坑渠老鼠，旁邊的發泡膠箱寫着「特價50元一隻，帶佢返屋企」，這種另類的滅鼠方法讓不少網民感到驚訝。 不少網民贊同做法，建議政府採用設立「捉鼠獎金」，恐怕全香港的老鼠問題都能迎刃而解。《東呼即應》指出，現行的滅鼠措施成本高昂，政府部門通常需要花費近一萬元才能捉到一隻老鼠，與民間的50元相比，似乎後者更划算。

馬路MMA 的哥屢中錘跪地 另一方面，在繁忙的街道上，駕駛者同樣面臨無形的壓力。最近，一段「馬路MMA」的片段在網上流傳，片中一輛的士和私家車在紅燈期間發生爭執，兩名司機落車後爆發激烈衝突。私家車司機甚至從車內拿出水樽向的士司機潑水，後者則疑似回以口水反擊，最終演變成一場拳打腳踢的街頭格鬥，兩人連番出招，身形瘦削的私家車司機步步進擊，的哥則多次被對方「兜錘窩面」，失去平衡跪在地上。

這場街頭混戰的最終結果尚未可知，但根據《公安條例》第25條，在公眾地方參與非法打鬥的行為可被罰款5,000元及監禁12個月。《東呼》提醒大家要理性處理衝突，避免不必要的法律後果。