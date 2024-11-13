東呼即應：灣仔海濱混亂不堪 歌舞擾民肥鼠橫行

東呼即應實測噪音 近90分貝耳朵捱轟 灣仔海濱聚集大媽歌舞嘈親人，金紫荊廣場附近成老鼠集中地？《東呼即應》發現，可供街頭表演的灣仔海濱共享空間，近期聚集多名中年表演者勁歌熱舞，並利用手機在網上直播，亦有大叔以現金打賞表演者。市民向《東呼》投訴指，表演質素參差，部分更較對岸的廟街表演差，令人感到滋擾。記者現場錄得最高近90分貝，而長時間暴露在噪音中會損傷聽力。灣仔海濱另外亦驚現老鼠竇，有老鼠搶食貓糧，現場臭氣熏天。街坊批評食環署執法不力，令鼠輩橫行。

毗鄰灣仔渡輪碼頭的「HarbourChill海濱休閒站」容許公眾街頭表演而毋須事前申請許可證。不過，《東呼》接獲市民投訴，指該處近日持續出現噪音，滋擾到其他遊人。《東呼》團隊隨即在周一（11日）晚上到海濱實測，當時有3、4人表演。團隊以分貝計即時測試噪音情況，發現現場音樂竟高達89.9分貝。根據衞生署資料，長期暴露於噪音水平85分貝或以上，可導致聽力逐漸損失。

收現金打賞 恐干犯行乞罪 情況在周末或假期更嚴重，網上片段見到，多名中年表演者以大型音響播歌、打光燈下勁歌熱舞，不少人利用手機在網上直播，附近大叔看得高興亦起舞，有人更以現金「打賞」表演者。

投訴人陳先生表示，表演者多數是有口音的中老年人士，有時候該空間同時有十多檔表演，唱着不同歌曲，部分還比廟街表演差。即使當時有很多保安員，亦沒人處理噪音問題，報警求助亦沒用，很快便回復現狀。陳大呻，很多一家大小想在安靜環境走動或散步放鬆，卻被該些街頭表演者破壞。街坊劉先生則指，理想的休憩用地或海濱應較寧靜，供市民休息或跑步。不過他指平日跑步較少受歌聲困擾。

至於打賞行為是否違法？大律師陸偉雄表示，如果觀眾自願給利是或錢，就不算行乞，但若表演者手持一個兜或袋，通處問人拿錢，便可視之為行乞，則會干犯罪行。若街頭賣藝者持有雙程證或旅遊簽證，更會違反《入境條例》，違反逗留條件的人最高可被罰款5萬元及入獄兩年。

執法部門回覆《東呼》指，今年首10個月有關灣仔海濱共收到18宗噪音投訴。海港辦事處則指「HarbourChill海濱休閒站」所收到的噪音投訴主要集中在去年11月至12月，及後情況改善。而當接獲噪音或收取施捨等投訴，駐場保安會先觀察有關表演者的情況，當確認投訴屬實，便會勸喻表演者停止行為，並解釋相關法例。

另一方面，灣仔海濱長廊毗鄰金紫荊廣場一帶，疑有市民好心做壞事，餵流浪貓變餵老鼠，令該處驚現老鼠竇。《東呼》記者於上周五（8日）到場視察，發現縱使附近已多次放上有毒鼠餌，但老鼠橫行情況仍然沒有改善，多隻肥老鼠在膠兜搶食貓糧，現場還散發着陣陣惡臭。

街坊斥食署懶散 縱容鼠患 街坊黃女士表示，該處日夜亦有老鼠出沒，「數十隻、一百幾十隻老鼠都有」，又說食環署人員只來巡查及罰錢，未見跟進行動。食環署回覆指，在10月30日至11月10日期間已向違例餵飼的人發出共3張定額罰款通知書，又提醒在公眾地方掉食物碎屑屬違法行為。