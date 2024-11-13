赴東莞打肉毒桿菌針 港女中毒雙眼下垂

【本報訊】北上人潮中，有38歲女子近日到東莞接受聲稱是肉毒桿菌的針劑注射後，出現雙眼局部下垂等問題，一度在當地就醫，返港後未有好轉再求診。衞生署衞生防護中心昨日表示，女病人過往健康良好，目前仍然留院，情況穩定。臨床診斷懷疑病人因注射肉毒桿菌毒素導致中毒。個案已通報內地有關當局。流行病學調查仍在進行中。

返港求診 需留醫情況穩定 根據病人提供的資料，她於上月27日在東莞一處所接受聲稱肉毒桿菌毒素注射，她兩日後出現四肢乏力、吞嚥困難及雙眼局部下垂，上周日（11月3日）到東莞一醫院求診，同日入院，經治療後因徵狀持續，於上周五（8日）再到北區醫院求診，同日入院。

衞生署提醒市民，在香港注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閱香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。在香港以外地區接受注射，必須特別謹慎，確認人員合資格或已向相關當局註冊執業。一旦有來源不明的針劑，應拒絕接受注射。若不適，應盡快向合資格醫護專業人員求診。