龍七公：香港須謹慎應對特朗普風險

美國大選結果出爐，特朗普上台意味美國對外貿易政策的巨大改變，有指美國反華陣營人物將在政府中擔任要職，全球都在為應對「特朗普風險」做準備。香港面臨特朗普再次當選帶來的風險和挑戰，其不確定性要求香港在應對國際挑戰時更加靈活和創新，善於討價還價，特別是在貿易和金融領域的談判中保護自身利益。

特朗普的交易型外交策略，讓他在國際舞台上更像是個商人，注重利益交換和談判籌碼。有指特朗普是生意人，唯利是圖，世界上能用錢解決的問題都不是大問題；然而，特氏行事是「神經刀」，香港處於中美大國競爭的風口，必須更小心謹慎應對。

美國在香港有重要的經濟利益，包括金融、貿易和投資等方面。特朗普提出要提高關稅，遏制中國進口商品，但此舉很可能導致商品價格上漲，最終由美國消費者承擔，這將對美企在香港的營運和投資環境產生不利影響，重徵關稅「殺敵八百，自損一千」，正正傷害了其聲稱要幫助的美國消費者。

另外，美國眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，駐美經貿辦一旦關閉，香港在世貿等國際組織的地位也將面臨衝擊。然而香港在國際經濟、金融交易的地位獨特，作用難以替代，絕不是美國政客隨便唱衰得了的。香港須據理力爭，利用現有的外交和經濟管道，積極進行溝通，亦要加強開展多邊合作，減少對單一市場的依賴，尋求更多的國際支持。

美國對香港的貿易順差過去10年達2,715億美元，是其全球貿易夥伴中最高，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，若經貿辦關閉，會影響其在港的投資，也將影響中國內地及港企進入美國市場的意欲，損害美國自身利益。

靈活應變 克服困難 再者，中國和香港在應對貿易戰方面有豐富經驗，並採取多種措施減少對美國市場的依賴。香港美國商會被問及大選對香港的影響時表示，希望新政府上台後美港關係不變，而香港仍是具國際競爭力的市場，會繼續留下。這樣的表態已顯示商界對香港未來發展的信心，香港的國際地位和商業環境依然受到重視。

如果說當年特朗普開始一系列打壓香港的政策時，港人一度感到徬徨，那麼如今在中央為港完善制度、堵住漏洞、強化優勢後，港人的信心和底氣無疑更足了。只要香港社會齊心協力，冷靜穩妥應對變局，就一定能克服任何風險挑戰。

近期，中國政府推出提振經濟、化解風險的重磅「組合拳」措施，極大提升市場信心，全年經濟增長目標有望實現。這些措施不僅提升市場信心，香港亦可充分利用這次機遇，推動自身的經濟發展。香港在面對危機和挑戰時，總是能夠勇敢應對、靈活應變。通過積極參與世界利益格局的重構，香港不僅能獲得更多發展機會，還能為全球經濟和國際關係的穩定作出貢獻。