撥亂反正：馬克龍的歐洲大夢

昨日分析了特朗普再次上台執政，看似與歐洲諸國希望繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的意願相左，但某程度亦有助歐洲領袖應對民眾的反彈情緒和國內的極右勢力興起，以及成全法國總統馬克龍等「大歐洲主義者」，希望擺脫美國操控，在軍事、外交、能源，以至經濟、金融及科技創新方面自立自強的夢想。

馬克龍早前出席一個在德國舉行的全球對話活動時，直指歐洲在上述幾方面的發展，都逐漸落後於美國和中國，而且距離正愈拉愈遠。當中金融方面主因是規管過嚴，動力與競爭力不足。歐盟近年充當全球的金融及稅務警察，不斷要求其他國家提高監管要求以打擊逃稅及清洗黑錢活動，否則會施以種種制裁和罰則。初時大部分國家都被迫就範，但隨着歐洲本身的政經實力下降，已有愈來愈多國家拒絕順應或者陽奉陰違。特朗普更講明要放寬監管及調低企業稅，以重振美國的金融業務及實體經濟發展，進一步削弱歐洲同業的競爭力。

歐洲的另一問題是欠缺團結，歐盟名義上為共同市場，但數十年來實際上已完成統一的，似乎只有貨幣和出入境制度。在貨品及服務銷售、工業生產和科技研發等方面，很大程度還是各有各做，相互惡性競爭多於合作優勢互補，當中新能源汽車就是典型的例子，完全被中美同業拋離。馬克龍強調歐洲只需要一個總冠軍，不需要27個獨立的冠軍，就是這個意思。

俄烏戰事一度使歐洲團結起來，但隨着戰事延長，又加劇了分裂，而且是由下而上地從國內的選舉向左右裂開。當中馬克龍就是受害者，因國內的極右勢力崛起，令自己險些被左派奪權。馬克龍暫時保住權位，但如何實現歐洲大夢，他顯然也沒有答案。