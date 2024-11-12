冰鑑春秋：賴清德的一連串誤判

儘管選前各種迹象都顯示特朗普當選可能性遠遠超過賀錦麗，但賴清德與其團隊卻似乎完全被親民主黨媒體牽着鼻子走，絲毫沒有對此做好準備，甚至在選舉結果出爐後，這種誤判仍舊持續，讓人不禁疑惑，民進黨難道真的沒有國際外交的人才？

綠營總是宣稱台美關係史上最佳，對美國政壇的一切動態都有掌握，但事實是美國大選開票當天，賴清德居然是在情況明顯倒向特朗普後，才慌忙召集團隊開會研判因應方針。照理來說，這些會議早在投票開始前就應舉行，而且要對所有可能發生的狀況：特賀任何一方勝出或雙方糾纏遲遲未有最終結果等，各自沙盤推演、擬定對策。但賴清德與幕僚給人的感覺，卻是完全沒有想到特朗普會大勝，才手忙腳亂地緊急集合。

也或許是特朗普當選實在大出賴清德的意料之外，賴居然不斷拖延，成了亞洲最後一個發賀電給特朗普的領導人，這難道是變相向特朗普表態：「我真的沒想到你會當選？」更糟的是，當確認特朗普篤定成為美國第47任總統後，綠媒熱議的居然是賴清德是否能如蔡英文一樣和特朗普通上電話？甚至是所謂友台的美國前駐聯合國大使黑莉與前國務卿蓬佩奧可望再度入閣擔任要職！結果特朗普居然直接發文表示不會延攬這兩人入閣，等於狠狠打了民進黨與綠媒一個耳光。

過去民進黨一直宣傳蓬佩奧與黑莉如何支持台灣，也如何深得特朗普重用，一旦特朗普回鍋擔任總統，這兩人必將在新政府發揮巨大影響力，結果事實證明，這兩人早就被踢出特朗普核心團隊，一切都是民進黨自欺欺人的騙局。民進黨騙人不稀奇，但賴清德的一連串誤判，彰顯出他的團隊對國際局勢的顢頇與誤解，恐怕才是台灣最大的危機。