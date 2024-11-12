強詞有理：國王新衣

美國民主黨在這次總統選舉中慘敗，黨內固然一片愁雲慘霧，那些支持該黨的主流媒體也在找尋原因，幾乎所有矛頭都指向拜登和賀錦麗。毫無疑問，作為現任總統和副總統，兩人確實應該為敗選負上很大責任，但歸根究柢，民主黨的失敗有其深層原因，本身腐爛不堪，派誰上陣都一樣。不是共和黨多麼優秀，而是民主黨自己糟透了。

民主黨最大毛病是一味玩弄政治正確，將自以為是的價值觀當作至高無上的教條，對外宣揚意識形態和冷戰思維，對內放任自流導致亂象叢生。甚麼民主自由人權，口號震天價響，其實就像推銷狗皮膏藥一樣，愈來愈令人厭煩。拜登大鑼大鼓搞了兩次「民主峰會」，企圖拉攏所有「民主國家」與美國站在一起對抗中俄，結果呢？只是換來一片冷嘲熱諷，中俄並沒有被孤立，美國反而成為國際笑柄。

美國媒體不得不承認，華府設想盟友會主動與美國結成統一戰線，根本沒有考慮到各國政治和外交決策的複雜性，不同國家有不同的歷史背景、地緣關係、文化氛圍、政治立場以及自身利益，不可能事事順從美國旨意，更不願在受壓之下選邊站隊。俄烏戰爭爆發後，來來去去只有西方集團參與制裁俄羅斯，全球南方國家都不願蹚渾水。而在亞洲，除了被美國控制的幾個附庸國為虎作倀，絕大多數國家都拒絕在中美之間選邊，東南亞民眾對中國的好感度甚至已超越美國。

美國一直站在道德高地，以「民主燈塔」自居，對全世界指手畫腳，殊不知自己才是最大的笑話。正如有項國際調查顯示，只有17%受訪者認為美國民主值得倣效，另有23%相信美國從未樹立「民主榜樣」。顯而易見，美國全球影響力下滑，與本身制度千瘡百孔、內部矛盾重重、競爭力不斷削弱不無關係。

表面上美國經濟一片繁榮，股市屢創新高，美元一枝獨秀，就業數據漂亮，實際上一切都是幻象，普通民眾不但感受不到「經濟繁榮」的好處，反而面對物價飆升、通脹高企帶來的沉重壓力。自殺、濫藥、性罪案、零元購、槍械暴力、種族歧視等等，成為美國社會的常態，也是民主黨被選民唾棄的根本原因。有人說，特朗普勝選，戳破民主黨自我感覺良好的國王新衣，可謂一語中的。當然，4年後特朗普的國王新衣也必定會被其他人戳破。