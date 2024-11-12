龍吟虎嘯：美國難承受失去歐洲

特朗普當選，美國的歐洲盟友，烏克蘭、南韓、日本、菲律賓、台灣當局等棋子，都非常鬱悶或驚恐，因為特朗普會推行一套和拜登大相逕庭的政策，損害他們的利益或加重負擔。當然，過去3年多，他們被拜登軟硬兼施不能不跟着美國走，也沒得到甚麼好處，但習慣了，現在局勢下似乎短期內不會壞到哪兒去。要是特朗普來了，另搞一套，就會讓在俄烏戰爭中歐盟所花的銀子全打水漂，北極熊會踩踏歐洲，北約東擴變成俄羅斯西擴；而日本、南韓和台灣當局在被綁上戰車後，不但得不到資助，還要向特朗普多繳保護費，否則特朗普威脅撒手不管。

怎麼辦呢？熱拌乎？涼拌乎？烏克蘭總統澤連斯基最是熱鍋上的螞蟻。美國大選前夕，他就弄出了一份獅子開大口的「勝利計劃」到聯合國大肆推銷，也呈送給特朗普要求支持。特朗普態度倨傲，根本一點兒「希望」不給「戲子總統」，澤連斯基受辱後還是不明白，你那個「勝利計劃」是在與特朗普唱反調，還開出一大堆要求美國怎樣，歐盟、北約怎樣，俄羅斯怎樣……亂七八糟一堆條件，天下誰會接受呢，憑甚麼接受呢？

現在特朗普當選美國總統了，澤連斯基在日前出席歐洲政治共同體峰會上還呼籲，烏克蘭現時需要夥伴國家提供足夠武器，而不是支持談判，因為普京只想戰爭，只有壓力能夠阻止他。澤連斯基還強調，如果要談停火，必須先使烏克蘭獲得安全保障。

歐洲方面也多有抗拒特朗普的「和談」做法。北約秘書長試圖說服特朗普繼續挺烏，聲稱北韓已參與俄烏戰爭，也對美國構成威脅。匈牙利總理則表示：「歐洲應為自己的和平與安全負更大責任，不能只等待美國來保護我們。」多國領袖的基調是：「歐洲要加強防務，減低對美國的依賴。」法國總統馬克龍說：「不能永遠把自己的安全外判給美國。」看來，特朗普要改變拜登的做法沒那麼容易，失去歐洲美國不可承受。