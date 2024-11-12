兩賊潛荃灣獨立屋 掠總值825萬財物

家傭通知戶主報案 爬到鄰宅求助保安 經濟不景盜賊肆虐，新界港島兩豪宅遇竊失逾900萬元財物！荃灣一幢獨立屋，前日遭兩名賊人撬閘門潛入爆竊，外傭聞異響揭發通知戶主報案，外傭因擔心個人安全爬過毗鄰獨立屋躲避。戶主經點算證實損失綠寶石、名牌手袋、名錶及鑽石鏈等財物，總值超過800萬元，警員翻看現場「天眼」錄影，追緝兩名涉案賊人歸案。此外，山頂種植道一豪宅，同晚亦被竊匪闖入搜掠，損失逾80萬元名錶及現金。

前日傍晚6時許，荃錦公路99號柏廬一幢樓高兩層獨立屋，48歲外傭正於二樓睡房睡覺，期間聽到地下傳來異響，於是走出房間到樓下查看，赫見兩名賊人正於地下大肆搜掠。外傭慌忙回睡房，同時致電通知姓黎（47歲）男戶主，他隨即叫姓許（39歲）妻子報案。外傭因擔心個人安全，經二樓露台跳至毗鄰另一獨立屋，並向屋苑保安員求助。

洗劫夾萬綠寶石名袋名錶鑽鏈 外傭與保安員返回獨立屋察看，透過廚房窗口見到兩名賊人在客廳搜掠。當警員接報趕至時，兩名賊人已離開獨立屋，並從山坡逃去無蹤。事後，黎氏夫婦回家，發現原本擺放於睡房的夾萬被帶到後院兼被撬開，裏面的首飾及屋內其他名貴財物被搜掠一空，包括7個名牌手袋、一粒82卡綠寶石、10隻名牌手錶、一條鑽石頸鏈和兩條鑽石手鏈，損失高達825萬元。

據悉，男戶主為商人，相信賊人從山坡走入屋苑範圍，再撬毀大門及撬閘入屋犯案。昨日早上，警員再到獨立屋調查，並從屋內搬出一個夾萬，可見夾萬門被撬毀。案件列作「爆竊」跟進，追緝兩名賊人歸案。

山頂豪宅遇竊 失20錶值79萬 同日晚上11時許，山頂種植道19號維景山莊一單位，姓何（76歲）女戶主返回寓所時，發現屋內有搜掠痕迹，窗戶疑被撬過，她翻查屋內閉路電視，見到兩名男子進入其住所爆竊，於是報案。警員接報到場調查，何婦經初步點算，證實20隻總值約79萬元的手錶，以及約5萬元現金不翼而飛，案件列作「爆竊」處理。