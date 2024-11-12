旅巴切線夾撞的士埋路邊

【本報訊】昨晨8時許，西區薄扶林道近蒲飛路交界對開，一輛旅遊巴行駛期間，懷疑切向慢線時，左邊車頭夾撞慢線上的一輛的士，據報的哥未能自行打開車門，一度被困車內。消防及救護員接報到場，協助姓黃（57歲）的哥離開車廂，他報稱頸及腰痛，由救護車送瑪麗醫院檢查。警員正調查車禍原因。