11月12日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月12日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
旅巴切線夾撞的士埋路邊
的士被旅遊巴逼撞至路邊。
【本報訊】昨晨8時許，西區薄扶林道近蒲飛路交界對開，一輛旅遊巴行駛期間，懷疑切向慢線時，左邊車頭夾撞慢線上的一輛的士，據報的哥未能自行打開車門，一度被困車內。消防及救護員接報到場，協助姓黃（57歲）的哥離開車廂，他報稱頸及腰痛，由救護車送瑪麗醫院檢查。警員正調查車禍原因。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241112-1112_00176_245/旅巴切線夾撞的士埋路邊
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc