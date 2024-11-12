西九打擊電移動工具 拘19人

【本報訊】西九龍區執法部門於上月21日至上周三（6日），在區內展開一連串拘捕行動，打擊「非法駕駛電動可移動工具」有關罪行。執法部門亦與香港主流外賣平台展開先導計劃，建立合作機制，共同防止外賣員使用非法電動單車而危及道路使用者。

警員在行動中派出便裝及軍裝人員，在區內主動截查使用電動單車人士，期間共拘捕19人（22至62歲），包括14男兩女本地人、兩名菲律賓男子及一名巴基斯坦男子，他們分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕，他們已獲准保釋候查，須於本月下旬報到。行動中，人員共檢獲19部電動單車。