機場接駁巴士撞機翼 山東航空延誤8句鐘
【本報訊】機場有停機坪接駁巴士倒後時，車頂撞到機翼。涉事的山東航空航班SC1152原定前日下午2時10分起飛，預計下午4時55分抵達濟南機場，惟航班卻延至晚上10時許起飛，昨日凌晨0時40分到埗，延誤近8小時。乘客拍下過程，聽到有驚呼聲。
傳僅數十乘客願登機
乘客行上登機梯上機時，拍攝到一輛沒有載客的停機坪接駁巴士倒後時，車頂撞到一架山東航空公司的飛機機翼，機翼被頂起。司機察覺後，立即向前行駛，翼帆刮過車頂，並在車頂留下刮痕。之後巴士繼續駛前，機翼一度上下擺動。有內地傳媒報道，有乘客表示擔心，最後僅數十人登機，航空公司向乘客賠償400元人民幣。
機管局回覆查詢時確認事件，表示周日（10日）下午近2時，一班停泊在遠方停機位，原定下午2時10分前往濟南的山東航空SC1152的航機，被一輛接載該航班旅客的機場接駁巴士，在落客後倒車時輕微撞到機翼。事件中無人受傷。相關航機經檢查後，於晚上約10時起飛。
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