機場接駁巴士撞機翼 山東航空延誤8句鐘

【本報訊】機場有停機坪接駁巴士倒後時，車頂撞到機翼。涉事的山東航空航班SC1152原定前日下午2時10分起飛，預計下午4時55分抵達濟南機場，惟航班卻延至晚上10時許起飛，昨日凌晨0時40分到埗，延誤近8小時。乘客拍下過程，聽到有驚呼聲。

傳僅數十乘客願登機

乘客行上登機梯上機時，拍攝到一輛沒有載客的停機坪接駁巴士倒後時，車頂撞到一架山東航空公司的飛機機翼，機翼被頂起。司機察覺後，立即向前行駛，翼帆刮過車頂，並在車頂留下刮痕。之後巴士繼續駛前，機翼一度上下擺動。有內地傳媒報道，有乘客表示擔心，最後僅數十人登機，航空公司向乘客賠償400元人民幣。