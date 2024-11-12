投資騙案爆不停 10月按月飆24%

首9個月3468宗 涉款22億 執法部門於今年頭9個月共接獲3,468宗網上投資騙案，比去年同期的4,331宗下跌近兩成，損失金額今年錄得約22億元，比去年同期約28億下跌近兩成，單一最大損失逾7,800萬元。不過，今年10月的投資騙案與9月相比飆升近24%。另外，最近有騙徒假冒反詐騙協調中心人員向市民發出訊息，訛稱他們涉及洗黑錢等非法活動，要求提供銀行帳戶交易紀錄和其他敏感個人訊息，以便協助調查案件。最終令市民損失金錢。

投資騙案受害人年齡由14至90歲，當中以40至59歲人士佔最多，有近五成。受害人包括會計師、醫護人士、工程師、教師、學生和家庭主婦等專業人士或普通市民，損失的金額由300至7,847萬元，超過七成受害人被騙超過10萬元，超過100萬元則有497宗，佔總數的14.3%。最大單一損失金額的事主，為一名38歲本地女子，任職虛擬貨幣公司主管，案發於今年1月。

騙徒扮租樓氹地產文員落疊 單計今年頭9個月的投資騙案，近四成為金融投資產品，三成半涉及虛擬資產。在接觸受害人介面中，六成人透過即時通訊軟件初次與騙徒接觸，透過社交媒體的投資廣告受騙則近三成，其餘分別透過各大約會軟件、面對面或電話認識騙徒。大部分受害人被游說投資不存在的投資計劃，騙徒透過社交平台、約會軟件、即時通訊軟件等發送白撞訊息，訛稱是虛擬資產演算法工程師，掌握投資內幕貼士等，且主動噓寒問暖與受害人成為朋友、或者有曖昧關係，繼而推介假網站或下載假應用程式進行詐騙。

其中一名受騙的地產文員現身講述受騙經過，指今年9月在社交媒體收到一位客人查詢租樓事宜，傾談間對方不斷講投資心得，又講及私人事，介紹公司架構等，令她感覺對方真實存在。當她表示有興趣投資後，便按下對話的一個連結，並下載應用程式作投資，結果損失23萬元。

假冒反詐騙中心人員發訊息 此外，今年1月至9月執法部門共錄得734宗「假冒官員」電話騙案，涉及金額約7.08億元，比去年同期的679宗上升8.1%；而最近亦有騙徒假冒反詐騙協調中心人員，稱受害人涉及洗黑錢等違法活動，要他們交出個人敏感資料，最終蒙受損失。執法部門強調，反詐騙協調中心人員不會要求市民披露個人或銀行認證資料，不會要求市民將款項轉入任何帳戶作為保證金，不會相約市民在執法部門以外的地方見面，執法機構不會在電話或通訊軟件向市民講述案件的任何細節，內地執法機構絕不會直接聯絡市民。