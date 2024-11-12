多元文化招聘會 明起舉行
【本報訊】勞工處將於明天起一連兩日，在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。為期兩日的招聘會，由勞工處和政黨的少數族裔委員會合辦，並獲平等機會委員會支持。是次招聘會中，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.1萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。
逾3100空缺 即場申請
招聘會共有約50間機構參加，合共提供超過3,100個職位空缺。每日分別約有25間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別相當廣泛，包括工程師、會計主任、客戶服務主任、見習飛機維修員、高爾夫球營運服務員、康體助理、文員、銷售主任、技工、品質控制技術員、電腦程式員、短片製作員、咖啡師、廚師、美容師和診所助理。求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。
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