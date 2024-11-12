多元文化招聘會 明起舉行

【本報訊】勞工處將於明天起一連兩日，在旺角麥花臣場館舉行共創多元文化工作間招聘會，藉以促進求職人士，包括少數族裔人士的就業機會，並加深他們對勞工處就業服務的認識。為期兩日的招聘會，由勞工處和政黨的少數族裔委員會合辦，並獲平等機會委員會支持。是次招聘會中，約79%為全職空缺，大部分月薪介乎1.3萬元至2.1萬元。約97%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約58%的職位空缺毋須相關工作經驗。