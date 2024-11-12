大灣區教育展 逾330校雲集亞博

【本報訊】香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會，以及香港資助小學校長會將於12月舉辦第二屆「（大灣區）香港學校教育展」。香港教育展籌委會主席李伊瑩表示，至今已有99間幼稚園、117間小學、113間中學及5間高等院校報名參展，現場更會提供即場面試。她指出去年首屆大灣區教育展後，過去大半年，不少中、小學校收到學生的插班申請，大多來自內地專才為受養子女申請入學，希望今年續透過教育展令到場家長全面認識香港的教育制度和現況，了解香港教育的理念和實踐。

便利內地家長認識港學制 隨着政府每年審批近5萬名高才通申請，大會認為教育展可讓內地家長可一站式認識香港的學制、不同學校的特色和升學階梯，並可與本港學校直接聯繫，有助家長為子女尋找合適的學校。被問到教育展可否幫助學校渡過縮班殺校潮難關，直接資助學校議會主席陳狄安認為要視乎個別學校而定，但是認為香港教育質素在世界上名列前茅，盼透過展覽說好香港教育故事。

教育展將於12月13日至15日在亞洲國際博覽館3號館及6號館舉行，會有一系列不同主題的講座，由升學專家等分享本港學校的辦學特色、升學階梯，以及精神健康教育等與香港有關的教育議題，且有來港的升學途徑和入讀程序等資訊。今屆亦新增「小程式報名平台」，方便即場報名的家長可以用同一表格，向參展的學校申請入學。