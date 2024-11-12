針對冷氣機滴水 食署半年發1505通知

【本報訊】冷氣機滴水擾民。食環署昨公布今年5月至10月，針對冷氣機滴水展開巡查的成果。代號「晴天」的行動中，食環署人員向單位業主或佔用人等共發出1,505張「妨擾事故通知」，要求他們在指定限期內解決其冷氣機滴水的情況，與去年同期相比增加了超過1.2倍。絕大部分「妨擾事故通知」已獲遵辦，而食環署會向未有遵辦「妨擾事故通知」的人士提出檢控。

較去年同期增1.2倍 食環署在5月至10月期間在東區、中西區、油尖區、深水埗區、荃灣區和元朗區進行了多次大型行動，主動巡查區內冷氣機滴水黑點。署方指有別於過去以跟進投訴為主的行動模式，希望通過「晴天」行動爭取主動處理冷氣機滴水問題，又考慮將行動推展至其他地區。

該署在部分私人屋苑推行物業管理公司協助處理冷氣機滴水事故計劃，邀請屋苑的物業管理公司在夏季協助處理冷氣機滴水投訴。現時有280多個私人屋苑的物業管理公司參與此計劃，平均每年有4,000多宗冷氣機滴水的投訴個案經由此計劃完成跟進和處理。