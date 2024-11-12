桃芝襲港 最快今掛3號波

【本報訊】熱帶氣旋「桃芝」昨晚進入本港800公里範圍，天文台於取消為「銀杏」發出的熱帶氣旋警告信號僅31小時後，即於昨晚10時20分再次發出一號戒備信號，為本港70年來首次於11月兩度發出熱帶氣旋警告。天文台又預告會考慮在今日稍後至明日初時發出3號強風信號，至於會否發出8號信號，要視乎「桃芝」與珠江口的距離、其強度及本地風力變化。

明起多雲 伴狂風驟雨 天文台表示，「桃芝」會在未來一兩日移向廣東西部沿岸至珠江口一帶，在「桃芝」與東北季候風的共同影響下，預料風勢會逐漸增強及有狂風驟雨。天文台又預料「桃芝」在後日或較接近珠江口一帶，但同時可能有所減弱。根據9天天氣預報預測，本港明日起多雲，有狂風驟雨，海有湧浪，吹5級東北風，離岸及高地達7級，到後日更加會達8級風。

天文台指，在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，例如2022年的「尼格」，當時天文台更需要發出8號信號。據資料顯示，本港自1917年開始，於11月需要兩度發出熱帶氣旋警告只曾於1931年及1954年出現。1931年11月，天文台需要為兩個熱帶氣旋分別懸掛1號及9號信號；1954年11月，本港先後受到熱帶氣旋「柏美娜」及「露比」影響，天文台先後懸掛9號信號及本地強風信號。

澳門地球物理氣象局則指「桃芝」將於今日初時進入澳門800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，「桃芝」有機會於本周中後期在澳門以南約200公里掠過，但其路徑及強度仍存在不確定性。